Рамазанов: просто не понимаю, чем Дэвис может удивить Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля Шамиль Рамазанов поделился ожиданиями от предстоящего поединка за титул PFL в лёгком весе (до 70 кг) между Усманом Нурмагомедовым и Альфи Дэвисом, который состоится 7 февраля в Дубае (ОАЭ).

«Достаточно интересный поединок нас ждёт. Алфи Дэвис — тёмная лошадка. Вроде бы чередовал победы с поражениями, а затем вышел на серию побед и выиграл у Примуса и тем более у Рабаданова. Списывать со счетов его нельзя, недооценивать точно нельзя. Но при этом считаю, что Усман на порядок выше уровнем. У него лучше развит тайский бокс, у него отличная борьба. Я просто не особо понимаю, чем Дэвис может его удивить. Хотелось бы увидеть досрочную победу Усмана. Думаю, все шансы у него есть. Причём как в стойке, так и в партере», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.