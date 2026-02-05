Виталий Слипенко поделился ожиданиями от боя Нурмагомедов — Дэвис

Бывший чемпион АСА россиянин Виталий Слипенко поделился ожиданиями от предстоящего поединка за титул PFL в лёгком весе (до 70 кг) между Усманом Нурмагомедовым и Альфи Дэвисом, который состоится 7 февраля в Дубае (ОАЭ).

«Считаю, что Усман в данном противостоянии выглядит значительно предпочтительнее. Сейчас он первый номер P4P PFL и неспроста. По факту у него и слабых мест нет. Да, бои с Полом Хьюза были очень трудными, но они скорее закалили Усмана. Он готов к тому, что бой может пойти нелегко.

Дэвис — неплохой боец, но по уровню он явно ниже. Сейчас вышел на хорошую серию побед, однако вряд ли это напугает Усмана, который вообще не проигрывал. Считаю, что у Нурмагомедова преимущество в каждом аспекте поединка», — сказал Слипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.