Все результаты взвешивания турнира ACA 200 в Москве

Состоялась официальная процедура взвешивания юбилейного турнира ACA 200, который пройдёт 6 февраля в Москве.
Основной кард
Магомедрасул Гасанов (84,4 кг) – Альберт Туменов (84,1 кг), титульный бой за пояс в среднем весе (до 84 кг);
Азамат Пшуков (57,1 кг) – Анатолий Кондратьев (56,9 кг), титульный бой в наилегчайшем весе (до 57 кг);
Али Багов (78,0 кг) – Искандар Мамадалиев (79,7 кг)*;
Биберт Туменов (71,3 кг) – Александр Грозин (71,3 кг);
Сайфулла Джабраилов (66,8 кг) — Алимардан Абдыкааров (66,8 кг).
Предварительный кард
Артём Резников (71,1 кг) – Юсуп-Хаджи Зубариев (71,2 кг);
Антон Вязигин (116,2 кг) – Карлос Фелипе (118,4 кг);
Махарбек Каргинов (67,8 кг)* — Бехруз Зухуров (66,7 кг);
Виталий Слипенко (80,4 кг) — Асланбек Кодзаев (80,9 кг);
Григор Матевосян (93,6 кг) — Руслан Габараев (93,9 кг);
Руслан Шамилов (93,9 кг) — Рене Пессоа (93,3 кг);
Алексей Полпудников (77,6 кг) — Расул Магомедов (77,6 кг);
Курбан Тайгибов (66,8 кг) – Саид Хатиев (66,7 кг);
Давлатманд Чупонов (71,2 кг) — Богдан Плутахин (71,2 кг);
Даниил Мацола (109,5 кг) – Денис Смолдарев (116,5 кг);
Шадид Абдурзаков (77,8 кг) — Али Машрапов (78 кг).
* не уложился в лимит весовой категории