Все результаты взвешивания турнира ACA 200 в Москве

Состоялась официальная процедура взвешивания юбилейного турнира ACA 200, который пройдёт 6 февраля в Москве.

Основной кард

Магомедрасул Гасанов (84,4 кг) – Альберт Туменов (84,1 кг), титульный бой за пояс в среднем весе (до 84 кг);

Азамат Пшуков (57,1 кг) – Анатолий Кондратьев (56,9 кг), титульный бой в наилегчайшем весе (до 57 кг);

Али Багов (78,0 кг) – Искандар Мамадалиев (79,7 кг)*;

Биберт Туменов (71,3 кг) – Александр Грозин (71,3 кг);

Сайфулла Джабраилов (66,8 кг) — Алимардан Абдыкааров (66,8 кг).

Предварительный кард

Артём Резников (71,1 кг) – Юсуп-Хаджи Зубариев (71,2 кг);

Антон Вязигин (116,2 кг) – Карлос Фелипе (118,4 кг);

Махарбек Каргинов (67,8 кг)* — Бехруз Зухуров (66,7 кг);

Виталий Слипенко (80,4 кг) — Асланбек Кодзаев (80,9 кг);

Григор Матевосян (93,6 кг) — Руслан Габараев (93,9 кг);

Руслан Шамилов (93,9 кг) — Рене Пессоа (93,3 кг);

Алексей Полпудников (77,6 кг) — Расул Магомедов (77,6 кг);

Курбан Тайгибов (66,8 кг) – Саид Хатиев (66,7 кг);

Давлатманд Чупонов (71,2 кг) — Богдан Плутахин (71,2 кг);

Даниил Мацола (109,5 кг) – Денис Смолдарев (116,5 кг);

Шадид Абдурзаков (77,8 кг) — Али Машрапов (78 кг).

* не уложился в лимит весовой категории