Бокс/ММА

WBC лишил титула Шакура Стивенсона, американец жёстко отреагировал

Всемирный боксёрский совет (WBC) объявил о лишении титула чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) американца Шакура Стивенсона.

Стивенсон не оставил новость без внимания, заявив, что отказался платить организации санкционный взнос за поединок с соотечественником Теофимо Лопесом, прошедший в другой весовой категории.

«Какого чёрта я должен вам 100 тыс!? Из-за того, что у вас конфликт с Кроуфордом, вы напали на меня. 100 тыс. каким-то мошенникам, которые этого не заслуживают? Нет, я лучше отдам деньги своей дочке. WBC не имеет никакого отношения к этому бою, и это их бесит. Забирайте свой пояс», — сказал Стивенсон в социальных сетях.

