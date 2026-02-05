Ризван Куниев показал актуальную форму перед боем с Алмейдой

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Ризван Куниев продемонстрировал актуальную форму перед боем с бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который состоится 7 февраля на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе (США).

Фото: UFC Eurasia

Ризвану Куниеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации одно поражение.

Жаилтону Алмейде 34 года. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации восемь побед и два поражения.

