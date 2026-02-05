Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ризван Куниев показал актуальную форму перед боем с Алмейдой

Ризван Куниев показал актуальную форму перед боем с Алмейдой
Комментарии

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Ризван Куниев продемонстрировал актуальную форму перед боем с бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который состоится 7 февраля на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе (США).

Фото: UFC Eurasia

Ризвану Куниеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации одно поражение.

Жаилтону Алмейде 34 года. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации восемь побед и два поражения.

Материалы по теме
Официально
Жаилтон Алмейда проведёт следующий бой в UFC против россиянина

Легенды UFC из России

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android