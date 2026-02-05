Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от реванша с Холлоуэем на UFC 326

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) UFC бразилец Чарльз Оливейра высказался о предстоящем реванше с американцем Максом Холлоуэем, который состоится 8 марта на турнире на UFC 326 в Лас-Вегасе (США).

«Для меня не имеет значения, где драться. Если бой пойдёт в стойке, я буду готов. Если перейдёт в партер, тоже буду готов. Что бы ни произошло, буду к этому готов. В этом наше отличие. Я настоящий боец смешанного стиля», – приводит слова Оливейры Casino Beats.

Напомним, первый бой Оливейры и Холлоуэя состоялся в августе 2015 года, бразилец уступил техническим нокаутом (травма пищевода).

