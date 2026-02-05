Иман Хелиф призналась, что проходила гормональную терапию перед Олимпиадой в Париже

Победительница боксёрского турнира XXXIII Олимпийских игр в Париже (Франция) алжирка Иман Хелиф призналась, что проходила гормональную терапию перед главным турниром четырёхлетия.

«Я принимала женские гормоны. Люди не знают об этом, но я проходила гормональную терапию, чтобы снизить уровень тестостерона перед соревнованиями.

Я окружена врачами, за мной следит профессор… Перед отборочным турниром к Играм в Париже, прошедшим в Дакаре, снизила свой уровень тестостерона до нуля. И выиграла золотую медаль», — приводит слова Хелиф издание L’Équipe.

