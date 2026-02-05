Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иман Хелиф призналась, что проходила гормональную терапию перед Олимпиадой в Париже

Иман Хелиф призналась, что проходила гормональную терапию перед Олимпиадой в Париже
Комментарии

Победительница боксёрского турнира XXXIII Олимпийских игр в Париже (Франция) алжирка Иман Хелиф призналась, что проходила гормональную терапию перед главным турниром четырёхлетия.

«Я принимала женские гормоны. Люди не знают об этом, но я проходила гормональную терапию, чтобы снизить уровень тестостерона перед соревнованиями.

Я окружена врачами, за мной следит профессор… Перед отборочным турниром к Играм в Париже, прошедшим в Дакаре, снизила свой уровень тестостерона до нуля. И выиграла золотую медаль», — приводит слова Хелиф издание L’Équipe.

Материалы по теме
«Хотела бы, чтобы ты отдала золото». Экс-чемпионка мира по боксу обратилась к Иман Хелиф

Чемпионка ОИ-2024 Иман Хелиф распустила волосы и сделала макияж

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android