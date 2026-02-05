Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян встретился с Дмитрием Биволом и Абдулрашидом Садулаевым

Пётр Ян встретился с Дмитрием Биволом и Абдулрашидом Садулаевым
Комментарии

Двукратный чемпион UFC российский боец смешанного стиля Пётр Ян встретился с именитыми соотечественниками – бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Дмитрием Биволом и двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Абдулрашидом Садулаевым.

Фото: RCC

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году. В 2020-м стал чемпионом организации, в 2025-м – двукратным чемпионом. Всего на его счету в престижнейшей бойцовской организации мира.

Ранее он рассказал, как проходит восстановление после операции на спине, перенесённой в январе.

Материалы по теме
Пётр Ян рассказал, как проходит восстановление после операции на спине

Боец смешанного стиля Пётр Ян вернулся в Россию после завоевания титула UFC

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android