Пётр Ян встретился с Дмитрием Биволом и Абдулрашидом Садулаевым

Двукратный чемпион UFC российский боец смешанного стиля Пётр Ян встретился с именитыми соотечественниками – бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Дмитрием Биволом и двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Абдулрашидом Садулаевым.

Фото: RCC

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году. В 2020-м стал чемпионом организации, в 2025-м – двукратным чемпионом. Всего на его счету в престижнейшей бойцовской организации мира.

Ранее он рассказал, как проходит восстановление после операции на спине, перенесённой в январе.

