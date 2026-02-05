Скидки
«Мог бы победить обоих». Ник Диаз заявил о желании сразиться с Махачевым и Чимаевым

Бывший боец UFC американец Ник Диаз заявил о желании сразиться с действующими чемпионами организации россиянами Исламом Махачевым и Хамзатом Чимаевым.

«Я бы хотел, чтобы мне дали шанс побороться за титул. Я бы подрался с Махачевым или с другим парнем… Чимаевым.

Думаю, я мог бы победить обоих. Могу и проиграть, но вижу себя победителем в этих боях», — сказал Ник Диаз в интервью YouTube-каналу Full Violence.

Нику Диазу 42 года. Американец дебютировал в UFC в 2003 году. Всего на его счету в организации семь побед и семь поражений.

