Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян рассказал, как относится к критике в свой адрес

Двукратный чемпион UFC российский боец смешанного стиля Пётр Ян рассказал, как относится к критике в свой адрес.

«Критика присутствует абсолютно везде — и в спорте, и вне спорта. Это тоже такой психологический фактор для спортсмена, для человека, который находится в другой сфере деятельности.

Это все тренируется, нужно понимать, от кого исходит критика. Безусловно, ты должен воспринимать её от тех людей, которым ты прислушиваешься. Очень много информации, которую нужно пропускать мимо себя», — приводит слова Яна пресс-служба RCC.

