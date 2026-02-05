Пётр Ян ответил, может ли сменить весовую категорию в UFC

Двукратный чемпион UFC боец смешанного стиля Пётр Ян высказался о возможности смены весовой категории. Напомним, в настоящий момент россиянин выступает в легчайшем дивизионе (до 61 кг).

«Пока не планирую куда-то перескакивать. Но и предложений таких не было. Пока у меня в планах защищать титул, радовать вас, радовать себя», — сказал Ян на пресс-конференции форума «Россия — семья семей».

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году. В 2020-м стал чемпионом организации, в 2025-м – двукратным чемпионом. Всего на его счету в престижнейшей бойцовской организации мира 12 побед и четыре поражения.