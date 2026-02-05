Скидки
Источник: следующий бой Саида Нурмагомедова в UFC отменён

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) Саид Нурмагомедов не выступит 8 февраля на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе (США), сообщает ресурс «Вестник MMA».

По информации издания, Нурмагомедов не смог получить визу. Напомним, соперником россиянина должен был стать британец Джавид Башарат.

Саиду Нурмагомедову 33 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и четыре поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ABC 9 в июле, Нурмагомедов проиграл единогласным судейским решением американцу Брайсу Митчеллу.

