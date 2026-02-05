Скидки
Пётр Ян: горд представлять Россию и выходить с флагом страны

Пётр Ян: горд представлять Россию и выходить с флагом страны
Комментарии

Двукратный чемпион UFC боец смешанного стиля Пётр Ян высказался о возможности представлять Россию на международной спортивной арене.

«Я горд представлять Россию и выходить с флагом страны. Уверен, что болельщики и зрители чувствуют это. Это непередаваемые ощущения, когда поднимают твою руку, звучит гимн страны. Желаю каждому хоть раз в жизни ощутить это», — сказал Ян на пресс-конференции в рамках форума «Россия — семья семей».

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году. В 2020-м стал чемпионом организации, в 2025-м – двукратным чемпионом. Всего на его счету в престижнейшей бойцовской организации мира 12 побед и четыре поражения.

Комментарии
