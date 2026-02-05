Бахрам Муртазалиев запросил незамедлительный реванш с Джошем Келли

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев запросил у Международной боксёрской федерации (IBF) незамедлительный реванш с британцем Джошем Келли.

Напомним, поединок боксёров состоялся 31 января в Ньюкасле (Великобритания) и завершился победой Келли большинством судейских голосов (115-113, 114-113, 113-113). Муртазалиев лишился титула IBF.

Бахраму Муртазалиеву 33 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году, в 2024-м стал чемпионом мира.

Ранее Дмитрий Кудряшов объяснил поражение Муртазалиева в бою с Келли.

Материалы по теме Дмитрий Кудряшов объяснил поражение Муртазалиева в бою с Келли

Бахрам Муртазалиев и Джош Келли провели дуэль взглядов