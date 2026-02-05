Виталий Тарасов: Мовсар Евлоев в 2026 году станет чемпионом UFC

Менеджер российских бойцов Виталий Тарасов высказался о карьерных трудностях непобеждённого соотечественника Мовсара Евлоева в UFC.

«К счастью для Мовсара Евлоева, в UFC просто закончились претенденты на пояс в полулёгком весе, и не замечать успехов россиянина в промоушене больше не могут. Безусловно, проблемой Евлоева остаётся отсутствие досрочных побед, но что, если финиш случится именно в бою с Мерфи? Потому что иногда ты можешь выиграть досрочно пять боёв подряд и шестым финишем уже трудно кого-то удивить. Но в случае с Мовсаром, который в последний раз побеждал досрочно в 2018 году на М-1, любой нокаут или приём в его исполнении точно станет событием. И до UFC у него было семь финишей в 10 боях, то есть он знает, как это делать. Так что я осторожно предположу, что он может сделать рывок в этом году: выиграть бой у Лерона Мёрфи и просто переработать Волкановски. Я думаю, что Евлоев станет чемпионом в этом году и сделает это веселее, чем многие думают», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.