Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Орловский — о поражении Пола в бою с Джошуа: не понравилось, что он был хорош

Орловский — о поражении Пола в бою с Джошуа: не понравилось, что он был хорош
Комментарии

Бывший чемпион UFC белорус Андрей Орловский прокомментировал поражение американского видеоблогера Джейка Пола в поединке с двукратным чемпионом мира по боксу британцем Энтони Джошуа.

Напомним, поединок Энтони Джошуа и Джейка Пола состоялся 19 декабря в Майами (США) и завершился победой британца нокаутом в седьмом раунде.

«Мне понравилось, что Джейк Пол был в чертовски хороших кондициях шесть раундов. Конечно, он убегал, но тем не менее. Ему сломали челюсть. И это нехорошо. Сломанная в двух местах челюсть потребует времени на восстановление», — приводит слова Орловского MMA Fighting.

Материалы по теме
Уайт раскритиковал организаторов боя Джейк Пол — Энтони Джошуа

Где Джейк Пол — там деньги. Сколько блогер зарабатывает в боксе?

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android