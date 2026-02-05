Орловский — о поражении Пола в бою с Джошуа: не понравилось, что он был хорош

Бывший чемпион UFC белорус Андрей Орловский прокомментировал поражение американского видеоблогера Джейка Пола в поединке с двукратным чемпионом мира по боксу британцем Энтони Джошуа.
Напомним, поединок Энтони Джошуа и Джейка Пола состоялся 19 декабря в Майами (США) и завершился победой британца нокаутом в седьмом раунде.
«Мне понравилось, что Джейк Пол был в чертовски хороших кондициях шесть раундов. Конечно, он убегал, но тем не менее. Ему сломали челюсть. И это нехорошо. Сломанная в двух местах челюсть потребует времени на восстановление», — приводит слова Орловского MMA Fighting.
