Орловский — о поражении Пола в бою с Джошуа: не понравилось, что он был хорош

Бывший чемпион UFC белорус Андрей Орловский прокомментировал поражение американского видеоблогера Джейка Пола в поединке с двукратным чемпионом мира по боксу британцем Энтони Джошуа.

Напомним, поединок Энтони Джошуа и Джейка Пола состоялся 19 декабря в Майами (США) и завершился победой британца нокаутом в седьмом раунде.

«Мне понравилось, что Джейк Пол был в чертовски хороших кондициях шесть раундов. Конечно, он убегал, но тем не менее. Ему сломали челюсть. И это нехорошо. Сломанная в двух местах челюсть потребует времени на восстановление», — приводит слова Орловского MMA Fighting.

