Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фрэнки Эдгар назвал фаворита в реванше Оливейра — Холлоуэй

Фрэнки Эдгар назвал фаворита в реванше Оливейра — Холлоуэй
Комментарии

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, американец Фрэнки Эдгар высказался о предстоящем реванше между соотечественником Максом Холлоуэем и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 8 марта на турнире на UFC 326 в Лас-Вегасе (США).

«Я считаю, что Холлоуэй сейчас на ходу, что-то вроде возрождения… Лёгкая весовая категория определённо для него. Сгонка до 65 кг, как по мне, была для него слишком утомительной. Что же касается Оливейры, я не знаю… У него была очень нестабильная карьера, пока он не стал чемпионом, и вы не можете не задаваться вопросом, по-прежнему ли он голоден. Вот что меня интересует. Холлоуэй же всё ещё преследует цель», — приводит слова Эдгара издание MMAJunkie.

Материалы по теме
Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от реванша с Холлоуэем на UFC 326
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android