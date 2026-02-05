Фрэнки Эдгар назвал фаворита в реванше Оливейра — Холлоуэй

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, американец Фрэнки Эдгар высказался о предстоящем реванше между соотечественником Максом Холлоуэем и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 8 марта на турнире на UFC 326 в Лас-Вегасе (США).

«Я считаю, что Холлоуэй сейчас на ходу, что-то вроде возрождения… Лёгкая весовая категория определённо для него. Сгонка до 65 кг, как по мне, была для него слишком утомительной. Что же касается Оливейры, я не знаю… У него была очень нестабильная карьера, пока он не стал чемпионом, и вы не можете не задаваться вопросом, по-прежнему ли он голоден. Вот что меня интересует. Холлоуэй же всё ещё преследует цель», — приводит слова Эдгара издание MMAJunkie.