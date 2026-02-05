Бой Ишимбаева и Шахгириева 14 февраля возглавит турнир Prime FL в Уфе

14 февраля в Уфе состоится турнир по кулачным боям Prime FL. В главном бою чемпион организации россиянин Ильнар «Хантер» Ишимбаев проведёт реванш с соотечественником Суламбеком «Алым Зверем» Шахгириевым.

В соглавном бою шоу Ибрагим «Никархо» Исламов встретится с Магомедом Амагаевым.

Кард турнира Prime FL в Уфе:

— Свыше 93 кг, три раунда: Данила Жмак – Денис Петров;

— До 77 кг, три раунда: Кирилл Самброс – Константине Чиобану;

— Свыше 93 кг, три раунда: Шахдин Смагул – Георгий Березкин;

— До 93 кг, три раунда: Артём «Ростовский» Кузьмин – Виктор «Сечь» Мухин;

— До 70 кг, три раунда: Айдар Гайнуллин – Гере «Камерунский» Мохамед;

— До 70 кг, три раунда: Алисафа Мардалиев — Ерасыл Акранбек;

— До 93 кг, три раунда: Марсель Ханов — Сергей «Тату-Горилла» Хрисанов;

— До 77 кг, три раунда: Ибрагим «Никархо» Исламов – Магомед Амагаев;

— До 77 кг, пять раундов: Ильнар «Хантер» Ишимбаев — Суламбек «Алый Зверь» Шахгириев.

