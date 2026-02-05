Сауль Альварес выбрал следующего соперника, идут переговоры — L’Equipe

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) ведёт переговоры с действующим обладателем титула WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг) французом Кристианом Мбилли (29-0-1, 24 KO), сообщает издание L’Equipe.

Ожидается, что в случае организации поединок состоится в сентябре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Кристиану Мбилли 30 лет. Француз камерунского происхождения дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году. В июне 2025 года завоевал временный титул WBC, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

