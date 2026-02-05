Винисиус Оливейра намеревается нокаутировать Марио Баутисту

Бразильский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Винисиус Оливейра высказался о планах на бой с Марио Баутистой.

«Думаю, в UFC сделали хороший выбор, подобрали удачный бой. Он скучный боец, и, как мне кажется. они хотят от него избавиться. Они дали мне шанс его убрать, и я точно сделаю это. Причём в первом же раунде. Я стараюсь постоянно идти вперёд, каждую секунду боя. Я каждый раз ищу возможность для победы нокаутом в первом раунде, и это будет так и в этом бою, тот же стиль», – приводит слова Оливейры MMAFighting.

Напомним, поединок Оливейры и Баутисты состоится 7 февраля на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе (США).