Йоэль Ромеро проведёт бой на голых кулаках в Санкт-Петербурге в марте

Йоэль Ромеро проведёт бой на голых кулаках в Санкт-Петербурге в марте
Кубинский экс-боец UFC Йоэль Ромеро, прославившийся яркими выступлениями, готовится к новому этапу карьеры в России. Бывший претендент на титул UFC в среднем весе проведёт поединок против Вагаба Вагабова в главном событии турнира на голых кулаках IBA Bare Knuckle #4 в Санкт-Петербурге на площадке КСК «Арена» 28 марта.

Поединок пройдёт по правилам кулачных поединков пять раундов по две минуты.

Ромеро в последний раз выходил на бой против Тео Доукаса 13 сентября на турнире BKFC 80 в Голливуде (США). Поединок завершился победой Йоэля техническим нокаутом во втором раунде. В его активе — 16 побед и семь поражений в MMA.

В общей сложности Ромеро в смешанных единоборствах принял участие в 23 поединках, в которых одержал 16 побед и потерпел семь поражений.

