Илия Топурия завершил судебный спор с бывшей женой, названы детали — Marca

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия завершил судебный спор с бывшей женой Джорджиной Узкатеги Баделл. Как информирует Marca, стороны пришли к соглашению. Узкатеги отозвала иск к спортсмену.

Сообщается, что Топурия уже начал подготовку к следующему бою. Ожидается, что его возвращение в октагон может состояться 14 июня на турнире UFC в Белом доме, где он может провести поединок с с временным чемпионом дивизиона — американцем Джастином Гэтжи.

Ранее в СМИ говорилось, что Джорджина обвиняла Топурию в домашнем насилии, причинении телесных повреждений и жестоком обращении в семье. Илия все обвинения отрицал.

Илия Топурия провёл ударную тренировку с Серхио Рамосом: