Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илия Топурия завершил судебный спор с бывшей женой, названы детали — Marca

Илия Топурия завершил судебный спор с бывшей женой, названы детали — Marca
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия завершил судебный спор с бывшей женой Джорджиной Узкатеги Баделл. Как информирует Marca, стороны пришли к соглашению. Узкатеги отозвала иск к спортсмену.

Сообщается, что Топурия уже начал подготовку к следующему бою. Ожидается, что его возвращение в октагон может состояться 14 июня на турнире UFC в Белом доме, где он может провести поединок с с временным чемпионом дивизиона — американцем Джастином Гэтжи.

Ранее в СМИ говорилось, что Джорджина обвиняла Топурию в домашнем насилии, причинении телесных повреждений и жестоком обращении в семье. Илия все обвинения отрицал.

Материалы по теме
Чендлер высказался о возможном бое между Топурией и Гэтжи

Илия Топурия провёл ударную тренировку с Серхио Рамосом:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android