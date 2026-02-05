Чемпион UFC Илия Топурия опубликовал новый пост

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Илия Топурия разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где дал понять, что возвращается к тренировочному процессу. Спортсмен длительное время вёл судебный спор с бывшей женой Джорджиной Узкатеги Баделл. Ранее издание Marca сообщило, что стороны пришли к соглашению.

«Чемпион вернулся!» – написал Топурия.

Последний поединок Топурия проводил год назад. В январе 2025-го Илия встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой и победил его нокаутом в первом раунде. В общей сложности на его счету 17 побед в 17 боях.

Илия Топурия провёл ударную тренировку с Серхио Рамосом: