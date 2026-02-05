Скидки
Marca отреагировала на слух о продаже Илией Топурией своего особняка в Мадриде

Информация о продаже особняка чемпиона UFC Илии Топурии не соответствует действительности. Об этом информирует портал Championship Rounds в социальных сетях со ссылкой на испанское издание Marca.

Ранее говорилось, что чемпион UFC якобы выставил свой мадридский дом на продажу за $ 3,5 млн на фоне личного конфликта с бывшей супругой. По сведениям источника, в действительности боец продолжает жить в особняке и тренироваться в своём частном домашнем зале.

Последний поединок Топурия проводил год назад. В январе 2025-го Илия встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой и победил его нокаутом в первом раунде. В общей сложности на его счету 17 побед в 17 боях.

