Инсайдер назвал двух возможных соперников Топурии, вероятность боя с Махачевым — 10%

Инсайдер Альваро Кольменеро назвал двух соперников, которые наиболее вероятны для Илии Топурии.

«Топурия сделал огромный шаг к восстановлению своей личной жизни, достигнув внесудебного соглашения, которое позволит ему подготовиться к следующему бою. Как мне сообщили, есть 90-процентная вероятность, что он подерётся с Гэтжи на турнире в Белом доме.

Но в UFC бой не считается официальным без подписанного контракта. Остальные 10% будут зарезервированы для супербоя, который станет событием века, как, например, бой с Исламом Махачевым», — написал Кольменеро в соцсетях.

Последний поединок Топурия проводил год назад. В январе 2025-го Илия встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой и победил его нокаутом в первом раунде. В общей сложности на его счету 17 побед в 17 боях.

