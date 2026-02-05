Камару Усман отреагировал на исключение Шавката Рахмонова из рейтинга UFC

Бывший чемпион UFC Камару Усман дал комментарий по поводу исключения казахстанца Шавката Рахмонова из рейтинга дивизиона. Спортсмен выступает в полусреднем весе (до 77 кг) UFC.

«Я сочувствую ему, потому что всё, чего ты хочешь, — это быть здоровым, соревноваться и просто выходить и делать дела, обеспечивая семью. Но, к сожалению, это не тот случай. Он продолжает получать травмы. Если это действительно то, чем ты всё ещё хочешь заниматься, и если у тебя есть амбиции стать чемпионом, нужно думать о переменах. Найти новый лагерь и позаботиться о теле, пока не закончил со спортом, чтобы потом жить той жизнью, которой хочешь. Насколько я понимаю, это уже второй или третий раз, когда он переносит операцию по поводу одной и той же травмы», —сказал Усман в подкасте с Генри Сехудо.

Шавкат Рахмонов готовится к следующему бою в UFC: