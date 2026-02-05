«В тысячу раз». Джефф Монсон ответил, что для него сложнее боёв в ММА

Ветеран смешанных единоборств и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон рассказал о трудностях отцовства. Как признался Монсон, ответственность за детей и постоянные переживания о них превосходят по сложности любой выход в клетку.

«Многие думают, что самое трудное в моей жизни — это выйти в клетку. Да, перед боем есть волнение, адреналин, ответственность. Но после боя всё заканчивается — можно выдохнуть.

А вот быть отцом — это работа 24/7, без перерывов и выходных. За детей ты переживаешь каждую минуту: как у них дела в школе, не обидел ли кто, всё ли хорошо. Это постоянная мысль о них, даже когда ты далеко.

Драться в клетке — сложно. Но быть хорошим отцом — в тысячу раз сложнее и важнее. И я обожаю эту работу. Это моё главное и любимое звание — Папа», — написал Монсон на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме Джефф Монсон ответил, что его удивило в русских

Тактаров высказался о главной опасности Монсона: