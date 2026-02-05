Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«В тысячу раз». Джефф Монсон ответил, что для него сложнее боёв в ММА

«В тысячу раз». Джефф Монсон ответил, что для него сложнее боёв в ММА
Комментарии

Ветеран смешанных единоборств и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон рассказал о трудностях отцовства. Как признался Монсон, ответственность за детей и постоянные переживания о них превосходят по сложности любой выход в клетку.

«Многие думают, что самое трудное в моей жизни — это выйти в клетку. Да, перед боем есть волнение, адреналин, ответственность. Но после боя всё заканчивается — можно выдохнуть.

А вот быть отцом — это работа 24/7, без перерывов и выходных. За детей ты переживаешь каждую минуту: как у них дела в школе, не обидел ли кто, всё ли хорошо. Это постоянная мысль о них, даже когда ты далеко.

Драться в клетке — сложно. Но быть хорошим отцом — в тысячу раз сложнее и важнее. И я обожаю эту работу. Это моё главное и любимое звание — Папа», — написал Монсон на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Джефф Монсон ответил, что его удивило в русских

Тактаров высказался о главной опасности Монсона:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android