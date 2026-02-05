Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Этого не будет». Винисиус Оливейра — о поединке с Умаром Нурмагомедовым

«Этого не будет». Винисиус Оливейра — о поединке с Умаром Нурмагомедовым
Комментарии

Бразильский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Винисиус Оливейра высказался о потенциальном поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Он скучный боец. Он победил, делая всё как обычно. Умар хорош в партере, однако в стойке он не так уж хорош. Бой с Умаром? Этого не будет. Он меня боится и убегает, как от проклятия. Может, я однажды подерусь с Шоном О’Мэлли, но не с Умаром», — приводит слова Оливейры MMAJunkie.

Оливейра проведёт следующий поединок против Марио Баутисты. Бой состоится 7 февраля на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе (США).

Умару 30 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Нурмагомедов имеет 20 побед и одно поражение.

Материалы по теме
Умар и О’Мэлли не впечатлили. Теперь оба — мимо титульника с Яном?
Умар и О’Мэлли не впечатлили. Теперь оба — мимо титульника с Яном?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android