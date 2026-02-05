«Этого не будет». Винисиус Оливейра — о поединке с Умаром Нурмагомедовым

Бразильский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Винисиус Оливейра высказался о потенциальном поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Он скучный боец. Он победил, делая всё как обычно. Умар хорош в партере, однако в стойке он не так уж хорош. Бой с Умаром? Этого не будет. Он меня боится и убегает, как от проклятия. Может, я однажды подерусь с Шоном О’Мэлли, но не с Умаром», — приводит слова Оливейры MMAJunkie.

Оливейра проведёт следующий поединок против Марио Баутисты. Бой состоится 7 февраля на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе (США).

Умару 30 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Нурмагомедов имеет 20 побед и одно поражение.