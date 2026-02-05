Скидки
«Следи за языком!» Камару Усман прервал Сехудо при обсуждении российского бойца

Именитые бойцы смешанных единоборств (ММА) Камару Усман и Генри Сехудо в своём подкасте поделились мнением о россиянине Усмане Нурмагомедове. 7 февраля Нурмагомедов проведёт поединок с британцем Альфи Дэвисом на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).

PFL 2026. PFL — PFL Dubai, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис
07 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Альфи Дэвис

Сехудо: Думаю, у Усмана осталось два боя в PFL. Возможно, это его последний контракт там. Скоро мы можем увидеть свободного агента и, вполне вероятно, скажем: «Добро пожаловать в UFC, Усман Нурмагомедов!» Чёрт! Если он перейдёт в категорию до 155 фунтов (70 кг), всем этим парням придётся несладко. У-у-у! Я не думаю, что кто-то в этом весе…

Усман. Будь осторожен с тем, что говоришь! Следи за языком!

Сехудо. Он очень хорош, бро. Просто зверь.

Усман: Я знаю, что он хорош. Я знаю.

Хабиб провёл битву взглядов между Усманом и Махачевым:

