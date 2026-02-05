Дана Уайт заявил, что больше не участвует в заключении контрактов с бойцами UFC

Президент UFC Дана Уайт в ходе слушаний по антимонопольному иску против промоушена сообщил, что фактически отошёл от ведения дел, связанных с переговорами и заключением контрактов с бойцами.

«Моя вовлечённость в контракты — меньше нуля. Вы не найдёте ни одного менеджера в мире, который скажет, что я в последнее время вёл переговоры по сделке», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

По словам Даны, всеми вопросами контрактов и матчмейкинга занимаются Хантер Кэмпбелл, Шон Шелби и Мик Мэйнард, а он подключается уже на финальной стадии.

Напомним, ранее ряд экс-бойцов промоушена выдвинули иск против лиги. Они утверждают, что UFC монопольно контролирует рынок ММА и использует это положение, чтобы подавлять конкуренцию и занижать доходы спортсменов.

