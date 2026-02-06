Даниэль Кормье назвал величайшего бойца в истории UFC, упомянув Хабиба

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о навыках своего бывшего соперника Джона Джонса. По словам Кормье, на пике формы Джонс превосходил любого другого бойца в истории промоушена.

– Был ли в истории UFC кто-то лучше, чем Джон Джонс в его лучшей форме?

– Нет.

– Ни Сент-Пьер, ни Андерсон Силва, ни Деметриус Джонсон?

– Я говорил это раньше: когда он победил меня во второй раз, я был в своей лучшей форме, и, если он смог победить меня тогда, значит, его не сможет победить никто. У него огромный рост, длинные руки, отличные колени и локти. Мы как-то обсуждали с ним бокс, и он сказал, что, если бы мы дрались только по правилам бокса, это был бы гораздо более тяжёлый бой. С точки зрения мастерства, возможно, Хабиб был также хорош, и Конор Макгрегор – на своём пике, но Джонс — это нечто особенное, — сказал Кормье на канале Nightcap в YouTube.

Кормье и Джонс дважды встречались. В первом бою в 2015 году Джонс победил единогласным решением судей. Второй поединок в 2017 году завершился победой Джонса нокаутом, однако позже результат был аннулирован из-за положительной допинг-пробы Джона.

Джон Джонс тренирует чемпиона ОИ по борьбе Гейбла Стивсона: