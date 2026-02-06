Скидки
Джон Джонс заявил, что готов подраться в Белом доме, несмотря на артрит

Комментарии

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс заявил, что хотел бы провести бой на турнире в Белом доме.

«В UFC знают о масштабах моего артрита. Они также знают, что если я рискну всем в последний раз и вынесу такую боль, то награда должна быть чем-то особенным и чем-то бо́льшим, чем просто солидный гонорар. Для меня это было и остаётся возможностью подраться в Белом доме.

Будет этот бой или нет — неважно. Моя карьера уже легендарная. Я оставил часть себя в октагоне. Не стройте иллюзий, я по-прежнему могу надрать задницы 99% из всех вас. Всё ещё показываю большие цифры в приседе. Всё ещё тренируюсь. И работаю усерднее большинства из вас», — приводит слова Джонса TMZ.

