ACA 200: полный кард участников, список бойцов

6 февраля в Москве состоится юбилейный турнир ACA 200, который пройдёт на арене «Мегаспорт». Начало мероприятия запланировано на 14:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом турнира.
Основной кард турнира ACA 200:
Магомедрасул Гасанов – Альберт Туменов;
Азамат Пшуков – Анатолий Кондратьев;
Али Багов – Искандар Мамадалиев;
Биберт Туменов – Александр Грозин;
Сайфуллах Джабраилов – Алимардан Абдыкааров;
Предварительный кард:
Артём Резников – Юсуп-Хаджи Зубариев;
Антон Вязигин – Карлос Фелипе;
Махарбек Каргинов – Бехруз Зухуров;
Виталий Слипенко – Асланбек Кодзаев;
Григор Матевосян – Руслан Габараев;
Руслан Шамилов – Рене Пессоа;
Алексей Полпудников – Расул Магомедов;
Курбан Тайгибов – Саид Хатиев;
Давлатманд Чупонов – Богдан Плутахин;
Денис Смолдарев – Даниил Мацола;
Шадид Абдурзаков – Али Машрапов.
Поединок Умалат Исрапилов – Ерасыл Шукатаев был отменён.