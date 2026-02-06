ACA 200: полный кард участников, список бойцов

6 февраля в Москве состоится юбилейный турнир ACA 200, который пройдёт на арене «Мегаспорт». Начало мероприятия запланировано на 14:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом турнира.

Основной кард турнира ACA 200:

Магомедрасул Гасанов – Альберт Туменов;

Азамат Пшуков – Анатолий Кондратьев;

Али Багов – Искандар Мамадалиев;

Биберт Туменов – Александр Грозин;

Сайфуллах Джабраилов – Алимардан Абдыкааров;

Предварительный кард:

Артём Резников – Юсуп-Хаджи Зубариев;

Антон Вязигин – Карлос Фелипе;

Махарбек Каргинов – Бехруз Зухуров;

Виталий Слипенко – Асланбек Кодзаев;

Григор Матевосян – Руслан Габараев;

Руслан Шамилов – Рене Пессоа;

Алексей Полпудников – Расул Магомедов;

Курбан Тайгибов – Саид Хатиев;

Давлатманд Чупонов – Богдан Плутахин;

Денис Смолдарев – Даниил Мацола;

Шадид Абдурзаков – Али Машрапов.

Поединок Умалат Исрапилов – Ерасыл Шукатаев был отменён.