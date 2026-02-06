Дудакова сообщила, что подписала контракт с зарубежным промоушеном

Бывшая победительница Гран-при Open FC и экс-боец UFC россиянка Виктория Дудакова рассказала, что подписала контракт с зарубежным промоушеном.

«А в целом у нас большие планы. Не хочу говорить, что глава с Open FC закрыта, потому что это наши хорошие друзья, и спасибо им огромное, но мы попытаемся пойти дальше. У нас уже есть новости, но говорить о них не можем. Это лига за океаном», — сказала Дудакова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

В общей сложности на счету Дудаковой к настоящему моменту 11 поединков в смешанных единоборствах, где она одержала девять побед и потерпела два поражения.

