Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Усман Нурмагомедов оказался тяжелее Альфи Дэвиса перед титульным боем PFL

27-летний российский боец и чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов и его британский оппонент Альфи Дэвис прошли процедуру взвешивания перед поединком на турнире в Дубае.

PFL 2026. PFL — PFL Dubai, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис
07 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Альфи Дэвис

Нурмагомедов показал на весах 155 фунтов — 70,3 кг, уложившись в весовые рамки категории, составляющие 65,8 — 70,3 кг (145-155 фунтов). Его оппонент из Британии оказался легче на 200 граммов — 70,1.

Поединок между Усманом и Альфи пройдёт на «Кока-Кола Арене» в субботу, 7 февраля.

В своём последнем бою Нурмагомедов сражался с ирландским атлетом Полом Хьюзом, одержав победу единогласным судейским решением, что и принесло российскому спортсмену чемпионство.

