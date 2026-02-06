Результаты взвешивания турнира PFL с титульным боем Усмана Нурмагомедова

7 февраля в Дубае (ОАЭ) состоится турнир PFL, в главном событии вечера первый номер P4P и чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов встретится с победителем Гран-при 2025 года Альфи Дэвисом. В преддверии спортивного мероприятия состоялась официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли все спортсмены. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итогами.
Результаты взвешивания участников турнира PFL в Дубае:
Бой за титул в лёгком весе:
Усман Нурмагомедов (70,3 кг) – Альфи Дэвис (70,1 кг);
Бой за титул в полусреднем весе:
Рамазан Курамагомедов (77,1 кг) – Шамиль Мусаев (77,0 кг);
Бой в полулёгком весе:
Хесус Пинеда (65,8 кг) – Саламат Исбулаев (65,4 кг);
Бой в полусреднем весе:
Абдул Абдурагимов (77,2 кг) – Кендли Сент Луис (77,5 кг);
Бой в легчайшем весе:
Эдгарс Скриверс (61,3 кг) – Рента Хавалов (61,7 кг);
Бой в легчайшем весе:
Тэйлор Лапилус (61,5 кг) – Касум Касумов (61,7 кг);
Бой в тяжёлом весе:
Пуйя Рахмани (113,4 кг) – Карл Уильямс (116,2 кг);
Бой в лёгком весе:
Амин Аюб (70,4 кг) – Маккашарип Зайнуков (70,7 кг);
Бой в полутяжёлом весе:
Хабиб Набиев (93,1 кг) – Ахмед Сами (93,1 кг);
Бой в лёгком весе:
Амру Магомедов (70,6 кг) – Колтон Энглунд (70,6 кг).