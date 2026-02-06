Результаты взвешивания турнира PFL с титульным боем Усмана Нурмагомедова

7 февраля в Дубае (ОАЭ) состоится турнир PFL, в главном событии вечера первый номер P4P и чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов встретится с победителем Гран-при 2025 года Альфи Дэвисом. В преддверии спортивного мероприятия состоялась официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли все спортсмены. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итогами.

Результаты взвешивания участников турнира PFL в Дубае:

Бой за титул в лёгком весе:

Усман Нурмагомедов (70,3 кг) – Альфи Дэвис (70,1 кг);

Бой за титул в полусреднем весе:

Рамазан Курамагомедов (77,1 кг) – Шамиль Мусаев (77,0 кг);

Бой в полулёгком весе:

Хесус Пинеда (65,8 кг) – Саламат Исбулаев (65,4 кг);

Бой в полусреднем весе:

Абдул Абдурагимов (77,2 кг) – Кендли Сент Луис (77,5 кг);

Бой в легчайшем весе:

Эдгарс Скриверс (61,3 кг) – Рента Хавалов (61,7 кг);

Бой в легчайшем весе:

Тэйлор Лапилус (61,5 кг) – Касум Касумов (61,7 кг);

Бой в тяжёлом весе:

Пуйя Рахмани (113,4 кг) – Карл Уильямс (116,2 кг);

Бой в лёгком весе:

Амин Аюб (70,4 кг) – Маккашарип Зайнуков (70,7 кг);

Бой в полутяжёлом весе:

Хабиб Набиев (93,1 кг) – Ахмед Сами (93,1 кг);

Бой в лёгком весе:

Амру Магомедов (70,6 кг) – Колтон Энглунд (70,6 кг).

