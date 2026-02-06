Дудакова: раза три за год были мысли о завершении карьеры

Бывшая победительница Гран-при Open FC и экс-боец UFC россиянка Виктория Дудакова призналась, что в течение последнего года не раз задумывалась о возможном завершении профессиональной карьеры.

«Завершение карьеры? Да у меня раза три за этот год были такие мысли. Мне кажется, люди, у которых происходят какие-то трудности, и они потом говорят, что не было мыслей об уходе или о том, чтобы заняться чем-то другим, просто врут», — сказала Дудакова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

У Дудаковой к настоящему моменту 11 поединков в смешанных единоборствах, где она одержала девять побед и потерпела два поражения.

Самый дорогой бой в ММА: