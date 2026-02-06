Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Обожаю Хабиба и Ислама». Кормье заявил, как вернуть чемпионства американским бойцам

Комментарии

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил о своём желании привлечь в ММА американских борцов, чтобы вернуть чемпионства своим соотечественникам.

«Американские борцы не так открыты к боям, как нам это необходимо. Но у меня есть план. Я вовлекаю американских борцов в единоборства. Я обожаю этих ребят — обожаю Хабиба, обожаю Ислама. Они лучшие. Но я хочу видеть чемпионами американских борцов. Думаю, это единственная группа людей, способная вернуть титулы. Сейчас чемпионы — это борцы из Восточной Европы, очень мало ударников. Чемпионы — борцы. Мы должны снова привести наших борцов в смешанные единоборства», — сказал Кормье на YouTube-канале Y'all Street.

