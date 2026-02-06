Скидки
Кормье объяснил, как из-за Веласкеса навсегда поменял стойку в бою

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, как бывший обладатель титула в тяжёлом весе Кейн Веласкес вынудил его поменять стойку во время боёв.

«Я пытаюсь хитрить и бью в левосторонней стойке — и, кстати, 2010-й был последний раз в жизни, когда я стоял в бою с правой ногой впереди, потому что Кейн ударил меня по лицу и сломал нос. Я закричал: «О боже!», схватился за канаты и умолял: «Стой, стой, пожалуйста, пожалуйста». Понимаете, в тот момент, если бы он захотел, он мог бы меня добить. И я подумал: «Пора становиться серьёзнее», — сказал Кормье на YouTube-канале Y'all Street.

