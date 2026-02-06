Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Дудакова: для меня бои Махачева и Шевченко не были скучными

Дудакова: для меня бои Махачева и Шевченко не были скучными
Бывшая победительница Гран-при Open FC и экс-боец UFC россиянка Виктория Дудакова поделилась мнением о поединках Валентины Шевченко с Вэйли Чжан и Ислама Махачева с Джеком Делла Маддаленой. Оба боя проходили в прошлом году на турнире UFC 322. Шевченко и Махачев победили единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Валентина Шевченко (W) — Вэйли Чжан
16 ноября 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Валентина Шевченко
Окончено
UD
Вэйли Чжан
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Для меня они не были скучными. Понятно, что фанаты хотят больше крови, больше зрелищ, но для любителя ММА или для того, кто занимается этим, это были очень техничные бои. Было видно, что эти люди технически оснащены. Так что для меня это было интересно, потому что я люблю борьбу», — сказала Дудакова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Комментарии
