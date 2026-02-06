Дудакова: для меня бои Махачева и Шевченко не были скучными

Бывшая победительница Гран-при Open FC и экс-боец UFC россиянка Виктория Дудакова поделилась мнением о поединках Валентины Шевченко с Вэйли Чжан и Ислама Махачева с Джеком Делла Маддаленой. Оба боя проходили в прошлом году на турнире UFC 322. Шевченко и Махачев победили единогласным решением судей.

«Для меня они не были скучными. Понятно, что фанаты хотят больше крови, больше зрелищ, но для любителя ММА или для того, кто занимается этим, это были очень техничные бои. Было видно, что эти люди технически оснащены. Так что для меня это было интересно, потому что я люблю борьбу», — сказала Дудакова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

