Джастин Гэтжи назвал величайшего спортсмена всех времён

Джастин Гэтжи назвал величайшего спортсмена всех времён
Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи ответил на вопрос по поводу лучшего спортсмена всех времён. По мнению Гэтжи, таковым является легендарный игрок американского футбола Том Брэди.

«Помню, был на соревнованиях на Fanatics Fest. Там было 100 человек, и мы соревновались сразу в восьми видах спорта. Том Брэди занял первое место, а я — второе. Так что, думаю, Том Брэди — лучший спортсмен всех времён, а я — второй», – сказал Гэтжи на канале Paramount UFC в YouTube.

Ранее Гэтжи высказался о возможном бое с чемпионом UFC Илией Топурией, обозначив сроки.

Джастин Гэтжи высказался о возможном бое с Илией Топурией, обозначив сроки

