Дудакова: хотелось бы вернуться в UFC

27-летняя российская спортсменка Виктория Дудакова, выступающая в смешанных единоборствах, заявила о своём желании вернуться в промоушен Даны Уайта Ultimate Fighting Championship (UFC).

«Я буду сосредоточена на следующем бое, и там уже будем смотреть. Конечно, хотелось бы вернуться, но нужно решать проблемы по мере их поступления. Поэтому не будем заглядывать дальше следующего боя», — сказала Дудакова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Виктория провела в UFC пять поединков, включая турнир претендентов. После серии из трёх побед она потерпела два поражения и была уволена из промоушена.