Джастин Гэтжи составил идеального бойца UFC, упомянув одного россиянина

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи во время выступления на канале Paramount UFC в YouTube поделился мыслями о том, какими качествами должен обладать идеальный боец промоушена.

– Лучший подбородок?

– Тони Фергюсон.

– А кто лучший в боксе?

– Сейчас, наверное, Илия Топурия.

– А кто лучший в кикбоксинге?

– Я бы сказал про себя. Я самый успешный в ударах ногами в UFC.

– Как ощущения?

– Не ощущаешь ничего в бою, но как только поединок заканчивается — первое, что чувствуешь, это боль в передней части голени и икре. Любой шаг, кашель, смех — всё ощущается.

– Кто лучший борец?

– Хабиб Нурмагомедов, хотя сейчас он неактивен.

– Сабмишены?

– Чарльз Оливейра.

– А кто лучший по кардио?

– Мерaб Двалишвили.

– Кто самый быстрый?

– Майкл Джонсон. Он и сейчас очень быстрый.

– А кто обладает наибольшей силой?

– Фрэнсис Нганну, конечно.

