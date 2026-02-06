Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джастин Гэтжи составил идеального бойца UFC, упомянув одного россиянина

Джастин Гэтжи составил идеального бойца UFC, упомянув одного россиянина
Комментарии

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи во время выступления на канале Paramount UFC в YouTube поделился мыслями о том, какими качествами должен обладать идеальный боец промоушена.

– Лучший подбородок?
– Тони Фергюсон.

– А кто лучший в боксе?
– Сейчас, наверное, Илия Топурия.

– А кто лучший в кикбоксинге?
– Я бы сказал про себя. Я самый успешный в ударах ногами в UFC.

– Как ощущения?
– Не ощущаешь ничего в бою, но как только поединок заканчивается — первое, что чувствуешь, это боль в передней части голени и икре. Любой шаг, кашель, смех — всё ощущается.

– Кто лучший борец?
– Хабиб Нурмагомедов, хотя сейчас он неактивен.

– Сабмишены?
– Чарльз Оливейра.

– А кто лучший по кардио?
– Мерaб Двалишвили.

– Кто самый быстрый?
– Майкл Джонсон. Он и сейчас очень быстрый.

– А кто обладает наибольшей силой?
– Фрэнсис Нганну, конечно.

Материалы по теме
Джастин Гэтжи назвал величайшего спортсмена всех времён

Хабиб Нурмагомедов тренирует Умара перед боем на UFC 324:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android