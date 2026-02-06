Джастин Гэтжи составил идеального бойца UFC, упомянув одного россиянина

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи во время выступления на канале Paramount UFC в YouTube поделился мыслями о том, какими качествами должен обладать идеальный боец промоушена.
– Лучший подбородок?
– Тони Фергюсон.
– А кто лучший в боксе?
– Сейчас, наверное, Илия Топурия.
– А кто лучший в кикбоксинге?
– Я бы сказал про себя. Я самый успешный в ударах ногами в UFC.
– Как ощущения?
– Не ощущаешь ничего в бою, но как только поединок заканчивается — первое, что чувствуешь, это боль в передней части голени и икре. Любой шаг, кашель, смех — всё ощущается.
– Кто лучший борец?
– Хабиб Нурмагомедов, хотя сейчас он неактивен.
– Сабмишены?
– Чарльз Оливейра.
– А кто лучший по кардио?
– Мерaб Двалишвили.
– Кто самый быстрый?
– Майкл Джонсон. Он и сейчас очень быстрый.
– А кто обладает наибольшей силой?
– Фрэнсис Нганну, конечно.
Хабиб Нурмагомедов тренирует Умара перед боем на UFC 324: