Дэвис — о Нурмагомедове: есть шансы нокаутировать Усмана. Не знаем, сколько ЭПО принимает

Комментарии

33-летний британский боец PFL Альфи Дэвис высказался о предстоящем титульном поединке с чемпионом в лёгком весе Усманом Нурмагомедовым на турнире в Дубае.

PFL 2026. PFL — PFL Dubai, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис
07 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Альфи Дэвис

«Нужно давить на него. Выиграть по очкам против него не получится, к сожалению. Он умный боец. Очень хитрый. Отлично умеет «воровать» раунды. Я считал, что Пол Хьюз выиграл первый бой, хотя он был очень близким. Во втором бою он вернулся и просто вытягивал раунды. Я не могу позволить ему красть раунды. Мне нужно давить на него, наносить урон. Так что я выйду и устрою огненную схватку.

Думаю, если я попаду достаточно сильно, у меня определённо есть хорошие шансы нокаутировать его. Но посмотрим. Я никогда не видел, чтобы его шатало. Похоже, у него хороший подбородок. Но я знаю, что он устаёт. Хотя мы не знаем, сколько ЭПО он принимает. Я знаю, что другие его принимают, так что, возможно, это не сработает. Я могу наносить мощные удары, а его ЭПО и подбородок всё выдержат. Но я верю, что выиграю.

По стилю я ударник, и я пришёл, чтобы давить на него. С первого до последнего раунда я буду пытаться его нокаутировать. Именно этим я и займусь. Думаю, он точно недооценивает мою борьбу… Как я уже сказал, он слишком хорош в победе по очкам и «краже» раундов. А вот в динамичном размене он не силён. Думаю, под давлением он ломается. Пол Хьюз это показал. Когда жарко становится, он начинает сыпаться, и я заставлю его посыпаться, — приводит слова Дэвиса MMA Fighting.

