Джастин Гэтжи раскрыл, в какой момент понял, что победит Пэдди Пимблетта

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи поделился впечатлениями от поединка с британцем Пэдди Пимблеттом, который состоялся в конце января 2026 года на турнире UFC 324. Тогда Гэтжи одержал победу единогласным решением судей.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

– В какой момент ты понял, что выигрываешь бой?
– Это произошло довольно рано. Ты никогда не можешь быть полностью уверен в победе, потому что наш спорт безумен — здесь всё может измениться в любой момент. Если футбольная команда проигрывает 7:42, шансов отыграться почти нет. В ММА же всегда остаётся возможность пропустить один удар.

Уже в первую минуту я понял, что та сила, с которой он наносил удары, не создаёт достаточного импульса, чтобы нокаутировать меня, если только это не был бы абсолютно случайный удар. Тогда тело словно говорит: «Окей, можно рисковать больше». Начинаешь чаще идти на обострение, создавать урон, а не просто мешать сопернику атаковать. А главный критерий судей — это урон. Нужно наносить повреждения, заставлять соперника кровоточить, видеть последствия своих ударов. Как только понимаешь, что его атаки не так опасны, как представлялось все восемь недель подготовки, принимаешь решение идти на больший риск, – сказал Джастин на канале Paramount UFC в YouTube.

