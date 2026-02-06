Дудакова оценила победу Петра Яна над Двалишвили

27-летняя российская спортсменка Виктория Дудакова, выступающая в смешанных единоборствах, оценила победу своего соотечественника Петра Яна над американо-грузинским атлетом Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323.

«Пётр очень хорошо себя показал. Я, честно говоря, думала, что он выиграет, так как у Мераба был четвёртый бой, четвёртая весогонка. Это достаточно тяжело, тем более и он не молодой. Но Пётр удивил, он молодец», — сказала Дудакова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Поединок Петра и Мераба возглавил турнир в Лас-Вегасе. Россиянин одержал победу единогласным решением судей и стал двукратным чемпионом в легчайшем весе.