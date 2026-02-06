Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дудакова оценила победу Петра Яна над Двалишвили

Дудакова оценила победу Петра Яна над Двалишвили
Комментарии

27-летняя российская спортсменка Виктория Дудакова, выступающая в смешанных единоборствах, оценила победу своего соотечественника Петра Яна над американо-грузинским атлетом Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Пётр очень хорошо себя показал. Я, честно говоря, думала, что он выиграет, так как у Мераба был четвёртый бой, четвёртая весогонка. Это достаточно тяжело, тем более и он не молодой. Но Пётр удивил, он молодец», — сказала Дудакова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Поединок Петра и Мераба возглавил турнир в Лас-Вегасе. Россиянин одержал победу единогласным решением судей и стал двукратным чемпионом в легчайшем весе.

Материалы по теме
Жизнь после скандального ухода из UFC и планы вернуться. Говорим с Викторией Дудаковой
Эксклюзив
Жизнь после скандального ухода из UFC и планы вернуться. Говорим с Викторией Дудаковой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android