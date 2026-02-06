Скидки
Бокс/ММА

«Сорву эти планы». Альфи Дэвис — о желании Усмана Нурмагомедова уйти в UFC

33-летний британский боец PFL Альфи Дэвис высказался о возможном уходе действующего чемпиона PFL в лёгком весе Усмана Нурмагомедова в UFC.

PFL 2026. PFL — PFL Dubai, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис
07 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Альфи Дэвис

«Нурмагомедов в UFC? Я точно сорву эти планы. Думаю, он попробует перейти в UFC в любом случае, потому что когда я его выиграю, то что ему останется? Возможно, попытаться взять реванш. Но если я побью его так, как планирую, то он не заслужит реванш. Ему придётся вернуться в очередь ко мне. Ему нужно будет провести ещё один бой в PFL, и тогда да, можно уходить в UFC. И тогда мы узнаем, кто здесь лучший в мире. Но, честно говоря, если бы его сейчас ввели в UFC, думаю, он бы тоже показал себя хорошо. Думаю, он мог бы стать чемпионом и там», — приводит слова Дэвиса издание MMA Fighting.

