Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис: где смотреть бой, на каком канале

В субботу, 7 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоится первый турнир промоушена Professional Fighters League (PFL) в 2026 году, в главном бою которого 27-летний российский боец и чемпион в лёгком весе Усман Нурмагомедов проведёт титульную защиту в поединке с 33-летним британцем Альфи Дэвисом.

Нурмагомедов и Дэвис возглавят кард турнирна. Начало их поединка ориентировано запланировано на 22:00 по московскому времени.

Нурмагомедов показал на весах 155 фунтов — 70,3 кг, уложившись в весовые рамки категории, составляющие 65,8 — 70,3 кг (145-155 фунтов). Его оппонент из Британии оказался легче на 200 граммов — 70,1.