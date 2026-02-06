Усман Нурмагомедов — перед титульным боем в PFL: в Англии не умеют бороться

Чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке с британцем Альфи Дэвисом. Спортсмены сразятся 7 февраля в Дубае (ОАЭ).

«Думаю, завтра всё будет грандиозно. В Дубае очень хорошие рестораны. Я просто желаю ему удачи. Увидимся завтра вечером, никаких проблем. Мой прогноз? Брат, в Англии не умеют бороться. До встречи завтра», — сказал Нурмагомедов во время общения со СМИ.

Отметим, что ранее схожую фразу употреблял Ислам Махачев.

«В Австралии борьбы нет. А если ты, Алекс, хорошо защищаешься от тейкдаунов и ты хороший борец, то должен представлять Австралию на Олимпийских играх», — говорил Ислам перед боем с Александром Волкановски.

Усман Нурмагомедов прошёл взвешивание перед защитой титула PFL: