PFL 2026. Нурмагомедов vs Дэвис
17:00 Мск
Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
7 февраля в Дубае (ОАЭ) состоится турнир PFL, в главном событии которого первый номер P4P и чемпион промоушена в лёгкой весовой категории россиянин Усман Нурмагомедов встретится с победителем Гран-при 2025 года Альфи Дэвисом из Великобритании.

PFL 2026. PFL — PFL Dubai, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис
07 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Альфи Дэвис

В Российской Федерации турнир покажет онлайн-кинотеатр Оkko. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию спортивного мероприятия и событий вокруг него. Начало поединка между Нурмагомедовым и Дэвисом запланировано ориентировочно на 22:00 по московскому времени.

На счету россиянина в ММА в настоящий момент 20 побед и ни одного поражения. У его соперника 20 побед, пять поражений и одна ничья.

Усман Нурмагомедов прошёл взвешивание перед защитой титула PFL:

