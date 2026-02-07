Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

7 февраля в Дубае (ОАЭ) состоится турнир PFL, в главном событии которого первый номер P4P и чемпион промоушена в лёгкой весовой категории россиянин Усман Нурмагомедов встретится с победителем Гран-при 2025 года Альфи Дэвисом из Великобритании.

В Российской Федерации турнир покажет онлайн-кинотеатр Оkko. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию спортивного мероприятия и событий вокруг него. Начало поединка между Нурмагомедовым и Дэвисом запланировано ориентировочно на 22:00 по московскому времени.

На счету россиянина в ММА в настоящий момент 20 побед и ни одного поражения. У его соперника 20 побед, пять поражений и одна ничья.

Усман Нурмагомедов прошёл взвешивание перед защитой титула PFL: